Monopattini e bici elettriche, il noleggio piace ai messinesi: già quasi 6.000 iscritti

Una felice scoperta. I primi due mesi del servizio di noleggio di monopattini e bici elettrica in città, meritano un primo bilancio che la prima società incaricata dell’attività giudica positivo.

Era il 15 ottobre quando a piazza Duomo veniva presentato il primo marchio, tutto messinese, che aveva completato l’iter per l’autorizzazione allo sharing in città. A tagliare il traguardo (neanche così agevole) la Verde Mercurio con tre giovani che hanno accettato una sfida nella loro stessa città, mettendosi a confronto con colossi internazionali che hanno partecipato alla stessa “competizione” ma che ancora non hanno voluto scendere in campo. Un ricorso di due società, contro il bando, è pendente al Tar e a giorni si dovrebbe avere l’esito.

Ad ottobre furono “schierati” i primi 90 mezzi, 70 monopattini e 20 bici elettriche. Adesso sono circa 150, di cui una cinquantina di mezzi a pedali. E come sta andando questo servizio che, nella formula della “condivisione” è un’autentica novità?

«A Messina abbiamo poco meno di 6000 iscritti – dice Fabrizio Bonsignore uno dei tre fondatori messinesi di Verde Mercurio –. Certo ancora non tutti hanno concretamente preso uno dei nostri mezzi, ma la gran parte lo ha già provato. I monopattini vanno di gran lunga meglio delle bici, ma ce lo aspettavamo». E chi pensa che viaggiare abbarbicato su quelle due piccole ruote spinte da una batteria elettrica sia uno “sport” per giovanissimi si sbaglia di grosso. Perché andando fra le pieghe dei dati di coloro che usano lo sharing, si scopre che la fascia d’età media è più vicina ai trentenni che ai ventenni.

«Il profilo è quello degli studenti universitari e dei professionisti – dice Bonsignore –. La fascia successiva è quella di chi ha d 30 a 40 anni. Quindi persone più mature». Ma vediamo come viene utilizzato in città il mezzo elettrico a noleggio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina