Meteo, maltempo a Messina. Chiusi al pubblico il Gran Camposanto e gli altri cimiteri

"A causa di forti raffiche di vento, come annunciato, sabato 6 gennaio nell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, è stata appena disposta la chiusura al pubblico del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani della città di Messina. L’Ordinanza sindacale N. 2 del 7 gennaio 2024 si è resa necessaria, vista l’intensificazione di forti raffiche di vento che potrebbero determinare potenzialmente fattori di pericolo per la pubblica incolumità in determinati contesti particolarmente esposti.

Inoltre, si raccomanda sempre ai cittadini la massima prudenza e cautela e di non frequentare ville, giardini e luoghi all’aperto sino alle 24 di oggi, domenica 7 gennaio, nelle more di ulteriori disposizioni secondo l’evolversi delle condizioni meteo".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Messina.