Messina, 14 ore da incubo per il vento: danni in città, a Milazzo e Lipari

A causa delle raffiche di vento che imperversano sia nella città di Messina che nella provincia tirrenica, i Vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impiegati in numerosi interventi (circa 50), dalla mezzanotte fino alle quattordici di oggi, principalmente per alberi su sede stradale e autostradale. Interventi nel viale Regina Margherita, nella via Sofia Idelson a Messina, presso lo svincolo autostradale di Milazzo ed in località Quattropani di Lipari.