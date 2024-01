Stromboli, il sistema di allerta per eruzioni o tsunami è di nuovo operativo

Come per magia, 48 ore dopo la nostra segnalazione del mancato funzionamento del sistema di allarme sullo Stromboli, arriva la comunicazione tutto è stato ripristinato! Ne siamo lieti, sperando che non sia una riparazione provvisoria.

A dare la notizia è stato il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo con un nuovo, sempre stringato comunicato.

«Si rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che gli interventi di manutenzione eseguiti nei giorni scorsi hanno consentito la parziale risoluzione dei problemi di funzionamento del sistema sperimentale di Early–Warning installato sull’isola di Stromboli è nuovamente in funzione per la componente tsunami e parossismi». E quindi il rinvio sempre all’ufficio di Protezione Civile Comunale.

Certo il fatto che si parli di parziale risoluzione, vuol dire che il rischio che tale sistema di monitoraggio vada in tilt è reale. Speriamo di no, anche perché è una grossa responsabilità non garantire a chi vive sull’isola, ma in generale sull’arcipelago, la giusta comunicazione e sperare solo che il cratere resti tranquillo oppure continuare ad affidarsi a vecchi sistemi di comunicazione telefonica, impensabili nell’era digitale. “Early warning” (allerta precoce) è un sistema sviluppato da ricercatori del Laboratorio di Geofisica sperimentale dell'Università di Firenze proprio per monitorare i vulcani Etna e Stromboli con un doppio monitoraggio . Uno fa suonare le sirene in caso di tsunami, attraverso dei sensori piazzati sulle boe. L’altro invece, scatta in caso di parossismi e consente di allertare la popolazione, con suono delle sirene, e gli enti di soccorso, con mail e messaggi, dai 5 ai 10 minuti prima che si verifichino le esplosioni.

Nel frattempo, sempre l’Amministrazione eoliana ha comunicato di aver installato nella piccola isola di Alicudi una antenna con trombe sonore per un allertamento acustico nel caso di un eventuale maremoto.

