Messina, l’isola pedonale del Viale promossa dalla giunta Basile: «Nessun impatto negativo»

«La sperimentazione sul campo dell’area pedonale ha evidenziato l’assenza di impatti negativi sulla circolazione veicolare e, quindi, ha avvalorato le scelte effettuate nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) attraverso la simulazione, mediante apposito software, dei vari scenari di progetto». Con queste parole la Giunta Basile, con la delibera di proroga approvata giovedì pomeriggio, “promuove” ancora una volta (e forse una volta per tutte) l’isola pedonale di viale San Martino a Messina.

La decisione era sta preannunciata nei giorni scorsi ed è stata ufficializzata con due provvedimenti distinti, varati entrambi giovedì: la proroga sia della pedonalizzazione h24 del viale San Martino, appunto, anche nel tratto via Maddalena-via Santa Cecilia, sia dei parcheggi di interscambio Bordonaro, Europa Est, Europa Centro, San Cosimo e Zaera Sud.

Per quanto riguarda i parcheggi, la gestione era stata affidata, a novembre, all’Atm Spa, con la quale è in corso l’iter per il rinnovo del contratto di servizio, cioè l’atto che regola i rapporti tra il Comune e l’azienda trasporti e che, pochi giorni prima di Natale, la Giunta ha deciso di prorogare fino al 30 giugno, in attesa che si concluda il procedimento (serve che si pronunci l’Autorità per la regolazione dei trasporti). Inoltre, si legge nella delibera di Giunta, «sono in corso di completamento le configurazioni e la centralizzazione dei diversi sistemi di automazione e gestione della sosta, presenti nei diversi parcheggi di interscambio già realizzati e affidati ad Atm Spa». Quindi «è necessario completare, configurare, interfacciare e centralizzare i sistemi di automazione della sosta installati nei diversi parcheggi di interscambio, per avviare successivamente la piattaforma integrata di gestione e controllo della sosta sul territorio comunale».

