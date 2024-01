Messina, parentopoli al Cas: il Tar accoglie i ricorsi

Il fatto che ci siano parenti dei dipendenti tra chi vuole essere assunto in futuro al Cas ed ha partecipato alle recenti procedure di selezione, non significa che “automaticamente” si siano registrate irregolarità con eventuali risvolti penali, di cui tra l’altro non è stata accertata alcuna evenienza, e in ogni caso c’è lo strumento della trasmissione degli atti alla Procura. Il consiglio direttivo dell’ente, imponendo praticamente al direttore generale il “cosa fare”, ovvero di annullare le selezioni, ha sostanzialmente “travalicato” i suoi poteri, che rimangono secondo la normativa di settore nell’alveo degli atti di indirizzo politico-amministrativo. Ecco il Tar-pensiero sulla cosiddetta “parentopoli” al Cas, che nei mesi scorsi portò il presidente Nasca ad azzerare le procedure per le nuove assunzioni dopo la presentazione di una denuncia.

E la decisione dei giudici amministrativi è stata chiara e netta dopo che alcuni partecipanti hanno impugnato davanti al Tar i provvedimenti adottati dal Cas: accoglimento dei ricorsi privati e soccombenza dell’ente, con l’ordine «che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa». La decisione è stata adottata dal collegio presieduto dal giudice Daniele Burzichelli, che è stato anche l’estensore della sentenza, e composto dai colleghi Emanuele Caminiti Cristina Consoli, che ha riunito una serie di ricorsi per trattarli globalmente. A fronteggiarsi un parterre di legali di tutto rispetto: per i privati, in tutto quattro, il prof. Antonio Saitta e gli avvocati Michela Pandolfino e Letteria Donato, per il Cas gli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Flaminia Lipani, per il dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

Al centro della vicenda le procedure di selezione per un posto di “Istruttore di area informatica e digitalizzazione P.A.”, 2 posti di “Istruttore area amministrativa, un posto di “Funzionario di area amministrativa”.

