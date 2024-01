Giardini Naxos, adeguamento sismico ai licei: via ai lavori per 3 milioni di euro

Un edificio più accogliente ma, soprattutto, più sicuro, per ospitare la popolazione scolastica nel rispetto delle normative vigenti.

La Città metropolitana di Messina ha appaltato gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale dell’istituto “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos, finanziati nel 2020 dalla Regione siciliana con un contributo di 3.029.000 euro.

Alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, pubblicata nei mesi scorsi per l’importo a base di gara di 1.809.075 euro, hanno partecipato nove imprese, otto delle quali ammesse, e la migliore offerta è risultata quella della ditta “Costruzioni Bruno Teodoro Spa” di Capo d’Orlando, che ha proposto un ribasso del 31,456% per un importo contrattuale netto di 1.728.152 euro, compresi 385.277 euro per costi della manodopera e 102.861 euro per oneri di sicurezza, oltre 380.193 euro per l’Iva e 606.591 euro di somme a disposizione, per un costo totale di 2.334.743 euro.

Rispetto al finanziamento, dunque, dopo la gara sono emerse economie pari a 694.256 euro.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Domenico Calarco e dagli ingegneri Giovanni Crinò e Natale Gervasi, per un ammontare di 2.297.214 euro per lavori e 731.785 euro per somme a disposizione. L’immobile, che attualmente ospita quasi 500 studenti tra Liceo Scientifico e Liceo Linguistico, è articolato su due piani con struttura in cemento armato costituita da pilastri tradizionali e travi Rep (acciaio e calcestruzzo) ed è stato sottoposto ad approfondite analisi di vulnerabilità sismica partendo dallo studio del materiale esistente, dalle quali è emersa la necessità di attuare un intervento di rinforzo strutturale in quanto dai calcoli risulta l’insufficiente struttura in opera rispetto alla normativa vigente, con riferimento in particolare alle armature dei pilastri.

