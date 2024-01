Ponte sullo Stretto di Messina, ecco i dati aggiornati del progetto

Lo Stretto di Messina è stato definito «la più grande “galleria del vento” naturale». E gli aggiornamenti del progetto definitivo riguardante il collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente evidenziano dati preziosi, che costituiranno una delle parti fondamentali della progettazione esecutiva del Ponte, che dovrà essere ultimata e approvata, secondo quanto previsto dalla legge, entro il 31 luglio 2024.

Quella dello Stretto di Messina, come si è spesso evidenziato in questi anni, è l’area che più è stata oggetto di approfonditi studi dal punto di vista geologico, geofisico e geotecnico. Si conoscono, grazie a questa enorme mole di studi (che, Ponte o non Ponte, resterebbe in ogni caso come documentazione preziosa, smentendo tutti coloro i quali sostengono che finora si siano solo sprecate risorse), la posizione delle faglie, i meccanismi con cui si sviluppano i terremoti e le loro caratteristiche in termini di intensità e frequenze. Il Ponte è stato progettato sulla base di questi dati e «tenendo conto che debba resistere ad eventi sismici di eccezionale intensità». La campata unica sospesa, spiegano i tecnici, è «per sua natura molto resistente alle azioni sismiche, in quanto si comporta come un enorme pendolo, con un periodo di oscillazione lunghissimo, a fronte di azioni sismiche con frequenze anche molto elevate». Il Ponte, dunque, è progettato per resistere a terremoti di maggiore intensità di quello verificatosi il 28 dicembre del 1908, che comportò la distruzione di Messina e di Reggio. Per quanto riguarda, invece, le azioni del vento sono quelle «a cui il Ponte a campata unica è più sensibile e, per questo, la sua aerodinamica è stata oggetto di approfonditi studi e di innumerevoli prove in Gallerie del vento in Europa e Nord America. Questi studi hanno portato all’elaborazione di una tipologia di impalcato aerodinamicamente stabile, in grado di resistere ai venti eccezionali dello Stretto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina