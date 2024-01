Bimbo di quattro mesi positivo e con febbre alta a Barcellona, genitori costretti a peregrinare tra tre ospedali

Amara antivigilia e vigilia di Capodanno per i giovani genitori di un bimbo di appena 4 mesi i quali, per la persistente febbre del figlio, con punte di 40 gradi, sono stati costretti a peregrinare, per due volte in 24 ore, da Barcellona a Milazzo, dove in entrambi i casi sono stati rassicurati dal personale che li ha accolti e poi rimandati a casa. Vi sarebbe stata una sottovalutazione del caso, escludendo perfino che il bimbo avesse la gola arrossata. Infatti, sarebbe bastato un semplice tampone, per scoprire che il piccolo era positivo al covid. Esame che è stato invece prioritariamente eseguito dalla pediatra di turno di un terzo ospedale, quello di Patti, al quale, si sono fortunatamente rivolti per assicurare le giuste cure al loro bambino ed evitargli rischi maggiori, visto che aveva una temperatura corporea oltre il livello di guardia.

La disavventura che ha fatto patire per oltre 24 ore paura e disagi alla coppia è iniziata dopo una giornata serena, alle 23 di venerdì 29 dicembre quando, con il figlioletto in braccio, cui la mamma aveva somministrato una tachipirina dopo che il termometro aveva toccato i 40 gradi, sono giunti al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Qui, si sono ritrovati davanti ad una folla di pazienti in attesa di visita. Tuttavia, superato il disagio iniziale, sono stati avviati in codice bianco verso la guardia attiva del reparto di Pediatria dove il medico di turno avendo constatato – dopo 45 minuti di osservazione – che la temperatura si era abbassata a 38 gradi, quasi sicuramente per effetto delle dosi di tachipirina somministrate dai genitori, li ha rassicurati e i due genitori sono rientrati a casa intorno alle 2,30 di notte.

