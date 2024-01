Alle Eolie è flop turismo, in pochi per il Capodanno

Ben pochi sono stati i turisti che hanno deciso di trascorrere il fine ed inizio d’anno nell’arcipelago, seppure numericamente superiori a quanti hanno scelto le Eolie a Natale: in giro, infatti, si è vista qualche famigliola e qualche sparuto gruppetto di escursionisti. Per quanto riguarda gli eoliani questi hanno salutato l’arrivo del nuovo anno a tavola, sia nei cenoni organizzati dai vari locali (ma questo, prevalentemente, a Lipari) sia tra le pareti domestiche: occasione per riunire, ancora una volta, parenti ed amici. Per quanto concerne la cronaca non si sono verificati fatti significativi, mentre dobbiamo registrare l’iniziativa di un paio di temerari che, ieri mattina, hanno optato per un tuffo benaugurante nel mare della frazione liparese di Canneto, complici temperature decisamente superiori a quelle di norma e un tiepido solicello. A “salutare” con il “botto” la fine del 2023 ci ha pensato lo Stromboli, protagonista, alle 22 e 53 del 30 dicembre, di una “esplosione maggiore”, cioè superiore alla norma per via della quantità di energia rilasciata, rispetto all’ordinario.

