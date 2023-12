Pnrr e Forestazione, la provincia di Messina fa il pieno: altri 20 milioni per 11 comuni

La città metropolitana di Messina raddoppia il suo impegno per la forestazione. Dopo i primi 16 milioni di euro ottenuti nel corso del 2022, ne ha ottenuti altri 20 per l’annata che si sta concludendo. La conferma è arrivata dal decreto del Direttore generale della “Direzione Patrimonio naturalistico e mare” del Ministero dell’Ambiente. Palazzo dei leoni e della Sicurezza Energetica, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha ricevuto l’ammissione a finanziamento per nuovi 11 progetti di forestazione urbana. L’intervento del 2022 aveva nell’attività di Pezzolo, nel capoluogo, il progetto più ambizioso con la messa a dimora di circa 42,000 alberi nella zona del Burgensatico, oltre alla riqualificazione del territorio rurale.

