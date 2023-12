Rassegna stampa 29-12-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Pasticcio polizia municipale di Messina: le ferie rimangono revocate (rimpiazzare vecchio)

- Tari, a Messina la paga puntualmente solo un messinese su due

- Messina, nasce lo sportello digitale dei tributi (rimpiazzare servizio Rtp)

In provincia

- Motociclista travolto sulla “114”, il pirata della strada è un operaio di Alì

- Milazzo, trasporto pubblico ancora in capo all’Ast

- Patti, progetto valido e completo: altri fondi per lo “Joppolo”