Pasticcio polizia municipale di Messina: le ferie rimangono revocate

Non ci sarà un dietrofront rispetto al... dietrofront. Ancora meglio: non verrà revocata la revoca delle ferie. La decisione del comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò, di sospendere, fino al 7 gennaio, ferie e riposi al personale utilizzabile per i servizi viabili, resta in piedi. E viene in qualche modo “difesa” anche dal sindaco Federico Basile, che però questo ulteriore fronte di polemica sul tema viabilità e dintorni se lo sarebbe evitato volentieri. «Non mi sento di colpevolizzare il comandante – dice il sindaco –, è entrato in servizio il 1° dicembre e il piano ferie era già fatto. Forse questa decisione poteva essere presa prima, forse la prima cosa da fare, appunto, era verificare quale fosse la situazione nel mese di dicembre. Ma è vero pure che alla polizia municipale i servizi vengono organizzati giorno per giorno, ci sono tante anomalie in questo Corpo. Però, ripeto – conclude salomonicamente Basile –, non mi sento di buttare la croce addosso a nessuno. Se chiederò al comandante di tornare sui suoi passi? Assolutamente no».

