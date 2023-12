Letojanni, grave malore per don Giacobbe: sospesi i festeggiamenti. La comunità in preghiera

Il parroco è stato colpito da un gravissimo malore e la comunità dei fedeli adesso è in apprensione. Mercoledì sera don Francesco Giacobbe si era recato al palazzo polifunzionale per salutare gli anziani, riuniti per una serata conviviale organizzata dall’amministrazione comunale. Non si è trattenuto a lungo: dopo un po’ ha preferito rientrare in canonica, dove vive con i genitori, anche se ha assicurato di sentirsi bene. In seguito, però, ha accusato un grave malore. È stato così subito chiamato il “118”. Il religioso è stato quindi trasportato al Policlinico di Messina, per essere sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico.

Ieri la notizia ha cominciato a diffondersi sia a Letojanni che nella frazione taorminese di Mazzeo, i centri le cui parrocchie sono rette dal sacerdote. I fedeli restano in trepidante attesa di conoscere l’evolversi della situazione, sperando in un miglioramento delle sue condizioni. Intanto il governatore della Fraternita di Misericordia “San Giuseppe” ha annunciato la sospensione di tutte le attività ludiche in programma nei prossimi giorni. «Questa decisione è stata presa in considerazione della situazione attuale che ha colpito la nostra comunità» ha dichiarato Alessandro D’Angelo. «Riteniamo che sia il modo più appropriato per onorare e rispettare un nostro confratello, punto di riferimento della comunità, in un momento così difficile. Sappiamo quanto questi momenti di gioia e fraternità siano importanti per tutti noi, ma in questo momento crediamo sia fondamentale dimostrare rispetto e solidarietà. Gli eventi riprenderanno al momento opportuno, quando avremo avuto l'opportunità di elaborare adeguatamente queanto accaduto».