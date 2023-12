Giardini Naxos, niente numero legale per approvare il bilancio: sciolto il Consiglio comunale

“Non essendoci il numero legale la seduta è chiusa”. Da oggi per sempre. La frase che la presidente Antonella Arcidiacono ha ripetuto per la terza volta in due giorni ha fatto calare il sipario sul Consiglio comunale di Giardini Naxos, che dopo tre anni e due mesi si scioglie anticipatamente in una giornata che rimarrà negli annali come une delle più buie.

L’aula aveva l’ultima possibilità di approvare il bilancio di previsione 2023-2025, ma non ha potuto neanche discuterlo perchè nonostante sarebbero bastati cinque componenti per permettere l’avvio dei lavori, si sono presentati solo la presidente Arcidiacono, il consigliere di maggioranza Daniele Saglimbeni, la collega di minoranza Alessia Barbagallo e l’indipendente Giuseppe Leotta; assente, a sorpresa, l’altra “superstite” di maggioranza Antonella Treffiletti, che invece giovedì era sugli scranni. La segretaria generale Roberta Freni ha avvisato il commissario ad acta Domenico Mastrolembo Ventura, che rientrato dalle ferie è partito da Palermo per arrivare a Giardini Naxos nel pomeriggio ed approvare in via sostituiva il bilancio di previsione, per evitare il rischio di danno erariale e consentire gli impegni di spesa.