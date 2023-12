Messina, un nuovo canile a Castanea? Riparte l’iter di realizzazione

Un nuovo canile a Messina? Sì, si può fare. Dopo una fase di stand by durata sei mesi è pronta a ripartire la procedura per la realizzazione di un nuovo centro di accoglienza per gli amici a quattro zampe, i cani e i gatti della città.

Il Comune aveva individuato una prima collocazione della struttura, in punta di diritto, ha deciso di modificare la decisione per ridurre i rischi di ricorso virando su un posto dalle caratteristiche urbanistiche più adeguate.

In termini concreti, nella scorsa primavera è stata avviata una manifestazione di interesse per individuare operatori economici interessati alla realizzazione in project financing per la realizzazione di “un canile comunale e di un rifugio per il ricovero di cani e gatti con annesso rifugio sanitario comunale”. Il bando prevedeva anche la gestione dello spazio, a fronte di un finanziamento privato dell’opera. In pratica il Comune, un po’ come avviene per i cellari cimiteriali, mette a disposizione gli spazi e poi chiama in causa gli imprenditori per la costruzione a fronte di royalties.

Il dipartimento Servizi ambientali metteva a disposizione anche un terreno, a Pace, vicino all’ex inceneritore, che ricadeva in zona agricola e che era privato, quindi da espropriare. A quell’avviso esplorativo si sono presentati in cinque, confermando disponibilità.

