Distributori delle farmacie svaligiati a Capo d'Orlando, caccia ai ladri... incappucciati

Caccia ai ladri che incappucciati hanno svaligiato degli incassi i distributori automatici di tre farmacie di Capo d’Orlando: è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì e le farmacie prese di mira sono ubicate, una nella contrada Piana, l’altra in pieno centro storico e la terza nella contrada residenziale di San Martino. Pare che la gang delle farmacie abbia preso di mira anche altri esercizi farmaceutici del comprensorio. Il bottino comunque non è ingente mentre è molto più consistente il danno che hanno arrecato ai distributori nell’intento di asportare il contenitore con le monete e le banconote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la squadra investigativa del Commissariato di Polizia di via Piave che hanno prelevato le registrazioni del sistema di videosorveglianza delle tre farmacie che avrebbero ripreso tutte le fasi del furto. Sembra che ad agire siano stati almeno tre ladri, e tutti giovani ed incappucciati, mentre un quarto li avrebbe attesi in auto.