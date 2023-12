Messina, la polizia municipale lontana dalle strade: sabato scorso 161 agenti erano... a casa

Quella frase, «ho visto pochi vigili in strada», pronunciata nel corso della sua prima uscita ufficiale nell’aula del consiglio comunale (si trattava di una seduta della commissione viabilità), rischia di continuare a essere una sorta di biglietto di visita per il neo comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò.

Storicamente il sabato prima di Natale è uno dei giorni più delicati dal punto di vista della viabilità. Ebbene il primo dato che balza agli occhi è che quel giorno gli indisponibili, tra assenti per i più svariati motivi (ferie, 104, permessi, congedi, malattie, infortuni) e agenti in riposo, erano ben 161. A fronte di 113 agenti in servizio spalmati su più turni. Ed entrando nello specifico, nel turno di sabato mattina (ribadiamo, 23 dicembre, ultimo sabato prima della Vigilia) gli agenti per strada, tra servizi viabili, sezione operativa territoriale e sezione motociclisti, erano appena 9 su 56. E gli altri? Tra Tso, infortunistica, autovelox, edilizia, rifiuti, decoro, sezione abitativa, affari generali, corpi di guardia, uffici vari.

Non è andata meglio sabato pomeriggio: 7 alla viabilità su 19. Ha inciso, sicuramente, la necessità di dirottare molti agenti sul turno serale, quello che va dalle 19 all’1, per dedicarne ben 12 alla gestione della viabilità per il concerto di Gabry Ponte. Ma se andiamo a vedere l’organizzazione dei turni di un altro giorno feriale, senza concerti – lunedì 18 dicembre, ad esempio –, il dato complessivo non muta granché: nel turno di mattina alla viabilità erano dedicati 14 agenti su 111, il pomeriggio 12 su 54, la sera 4 su 12, la notte 4 su 10, gli indisponibili, quel giorno, erano 86.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina