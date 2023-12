Barcellona, fu investito e morì mentre guidava il calesse: donna assolta

Il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona, Anna Elisa Murabito, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, (non essendo stata raggiunta nel corso del dibattimento la prova della sua colpevolezza), una giovane automobilista di Pace del Mela, Ylenia Mendolia, dal reato di omicidio stradale – avvenuto il 13 aprile 2017 – all’interno della galleria situata lungo la strada provinciale n. 64 che congiunge Gualtieri Sicaminò a Pace del Mela, per la morte di Filippo Imbesi, originario di San Filippo del Mela.

La vittima fu investita mentre viaggiava - precedendo il veicolo condotto dalla giovane donna - a bordo del suo calesse. L’assoluzione, è stata chiesta e ottenuta dal difensore della donna, l’avvocato Pinuccio Calabrò che ha dimostrato che agli atti del procedimento non vi erano elementi sufficienti per dichiarare la responsabilità penale della sua assistita.

