Nuove "Toghe d'Oro" a Barcellona: riconoscimenti per tre avvocati con 50 anni di carriera

Conferite nel corso di una cerimonia celebrativa svoltasi nell’aula della Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale i riconoscimenti alle “Toghe d Oro”, attribuiti agli avvocati del Foro di Barcellona che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività professionale e iscrizione all’ Ordine. Ad essere stati premiati gli avvocati Francesco Bertolone che ha iniziato la sua carriera nel 1970 e maturato il traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Albo nel 2020 e che ancora oggi è sulla breccia come se si trattasse del primo giorno di attività forense nel settore penale; l’avvocato Giuseppe Santalco iscritto all’Ordine professionale nel 1972 e che ha maturato il cinquantesimo anno di iscrizione nel 2022, attività caratterizzata anche da una docenza universitaria; e infine alla memoria di uno dei decani dell’Avvocatura di Barcellona, l’avvocato Leopoldo D’Amico, iscritto all’Ordine nel 1968 e che ha maturato i 50 anni di attività forense nel 2018, scomparso qualche anno fa, per il quale hanno ritirato il riconoscimento la figlia Marina D’Amico, anche lei avvocata e la vedova Pina Impallomeni, a sua volta figlia di un altro noto avvocato milazzese, Giovanbattista Impallomeni, i quali hanno ricordato sua professionalità e il suo essere sempre disponibile con i colleghi, dai quali era visto come un punto di riferimento.

Sono intervenuti quindi l’avvocato Giuseppe Lo Presti e poi il sindaco Pinuccio Calabrò, gli avvocati Tommaso Calderone, Carmelo Buccheri per l'associazione difensori d'ufficio, Andrea Ravidá per l'Aiga e gli stessi avvocati premiati, Francesco Bertolone, Giuseppe Santalco e Marina D'Amico in memoria del padre.

Alla cerimonia di conferimento delle onorificenze sono intervenuti il presidente del Tribunale Giovanni De Marco, il procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera e il sindaco Calabrò, oltre agli avvocati che tra i maestri hanno avuto i professionisti insigniti dall’Ordine, presieduto dall’avvocato Mara Correnti e di cui è segretario l’avvocato Orazio Giacinta.

Secondo la presidente Correnti la cerimonia delle toghe d'oro non è solo una tradizione ma un'occasione per riconoscere l'impegno dell'Avvocatura a difesa di principi e valori irrinunciabili. Il ruolo dell'avvocato si esercita non solo in favore degli umili e degli innocenti ma anche per tutelare i colpevoli da pene eccessive. Il ruolo del difensore è essenziale in uno stato democratico.