Messina, la zona ionica punta sul Piano di Azione: presentati progetti per 68,5 milioni di euro

Il richiamo ai Comuni ritardatari del presidente dell’Unione Valli Joniche dei Peloritani, Marco Saetti, è servito. Eccolo il Piano di Azione del Contratto di Fiume e di Costa, che unisce 13 centri pronti ad accedere ai fondi europei 2021-2027.

La giunta dell’Unione, presieduta proprio da Saetti, sindaco di Casalvecchio Siculo (Comune capofila), ha approvato il documento e gli allegati che saranno trasmessi alla Regione per la partecipazione ai bandi. I numeri: 53 progetti in 13 Comuni, per un totale di 68.558.361 euro di opere per un piano che, così, mai era stato redatto.

Ecco quali sono. La parte del leone la fa Casalvecchio Siculo con 14 milioni: pulitura torrente Gurni 530.000 euro; mitigazione rischio idrogeologico centro storico 5.100.000; consolidamento Piano Rocce, S. Onofrio e chiesa Santissima Annunziata 2.489.000; completamento consolidamento San Carlo 1.915.992 euro; consolidamento cimitero-Sp 19b Rimiti e Misitano 1.675.000 euro; messa in sicurezza Belvedere 1.132.900 euro; consolidamento Misitano sup. 700.000 euro; ammodernamento depuratore 640.000 euro; depuratore Rimiti 215.000 euro; due pozzi e rete adduzione 270.000 euro; recupero frantoi per museo civiltà contadina 466.780 euro.

Antillo: impianti solari e fotovoltaici 393.664 euro; efficientamento energetico illuminazione pubblica 105.000 euro; ripristino rete adduzione e distribuzione 828.069 euro.

Forza d’Agrò: salvaguardia centro abitato 750.000; completamento sistema fognario 4.132.000 euro; illuminazione artistica centro storico 394.000 euro; Centro rifiuti 528.000 euro.

Furci Siculo: ultimazione strada Grotte-Calcare 1.470.000 euro; strada sponda destra torrente Pagliara 3.700.000 euro; bonifica torrente Fondacalasi 1.499.500 euro; collettore acque bianche via Battisti 4.983.095 euro; impianti solari e fotovoltaici 393.664 euro.

Limina: raccolta acque piovane quartieri a rischio inondazione 1.200.000 euro; consolidamento centro abitato 1.200.000 euro; protezione torrente Crapinaro e strada contrada Murazzo 1.200.000 euro; opere urbanizzazione alloggi popolari 999.989 euro; recupero fabbricato per museo etno-antropologico 180.000 euro.

Mandanici: via di fuga 1.200.000 euro; consolidamento Rocca Carasà e circonvallazione 1.580.000 euro; collegamento pedonale e ciclabile torrente Cavallo 999.965 euro; valorizzazione sentieri 1.085.000 euro; consolidamento quartiere Spafaro-S. Giorgio-circonvallazione 2.000.000 di euro.

Nizza di Sicilia: sistemazione torrente Landro intubato 600.000 euro; canale di gronda Terreforti 600.000 euro; adeguamento depuratore 2.808.000 euro; completamento tiro al piattello 774.685 euro; sistemazione auditorium 226.000 euro.

Pagliara: strada chiesa Santi Pietro e Paolo 585.000 euro; consolidamento contrada Giarmario-Belardo 1.710.000 euro; consolidamento cimitero-campo sportivo 7.172.539 euro.

Roccafiorita: sistemazione idraulica torrente Paolazzo 516.000 euro; consolidamento contrada Ariella 950.000 euro; riqualificazione via Isonzo 200.000 euro; alberatura Ariella e contrada San Leo 600.000 euro; centro divulgazione tradizioni alimentari 150.000 euro.

Roccalumera: difesa lungomare dai marosi 3.000.000 di euro; messa in sicurezza cimitero 1.500.000 euro; sistemazione idraulica contrada Pirainazzo-Sciglio 710.000 euro.

S. Alessio Siculo: riqualificazione lungomare 936.812.

S. Teresa di Riva: protezione litorale 4.240.000 euro; efficientamento depuratore 1.100.000 euro.

Savoca: ripristino sistema fognario centro storico 552.485 euro.