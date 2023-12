Scontro sul lungomare di Santa Teresa: ferito un motociclista

La circolazione sulla litoranea santateresina, già caotica in questi giorni di festa, si è bloccata completamente ieri all’ora di pranzo per l’ennesimo incidente stradale. Intorno alle 12.30, infatti, il traffico è andato in tilt per un tamponamento avvenuto sul lungomare Paolo Borsellino, all'estremità nord del paese.

A scontrarsi un'autovettura e un motociclo e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il veicolo, una Chevrolet Matiz, viaggiava in direzione Messina e stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per raggiungere il parcheggio di un esercizio commerciale, mentre alle sue spalle sopraggiungeva verso la stessa direzione di marcia una motocicletta condotta da un giovane: l’impatto è avvenuto al centro della carreggiata, mentre la vettura era in fase di manovra, e subito dopo il centauro ha proseguito per alcuni metri fino a schiantarsi contro un Ford Fiesta in sosta negli stalli di parcheggio lato monte, mandando in frantumi il lunotto e danneggiando altre parti della carrozzeria.

Il motociclista è rimasto a terra dolorante ed è stato soccorso dagli automobilisti e dai passanti, fino all’arrivo dell’ambulanza del “118” dalla vicina postazione, il cui personale dopo le prime cure prestate sul posto ha condotto il ferito all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Nell’incidente ha riportato una frattura scomposta ad una gamba, contusioni ed escoriazioni.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica, ma anche per disciplinare la circolazione stradale sul lungomare, dove sulla carreggiata in direzione Messina si è formata una lunga coda, fino a quando i mezzi incidentati sono stati spostati ed è stata ripristinata la viabilità.