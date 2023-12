Ladri in trasferta a Roccalumera e Pagliara, colpo grosso in un'azienda di calcestruzzo: due arresti, si cerca il terzo uomo

Due sono finiti in manette per mano della Polizia, il terzo è riuscito a fuggire con uno dei mezzi rubati e le indagini adesso sono tutte incentrate su di lui.

Hanno progettato il colpo grosso i tre ladri che hanno preso di mira un’azienda per la produzione di calcestruzzo tra Roccalumera e Pagliara, agendo di notte dopo aver forzato il cancello di ingresso.

La banda è riuscita a portare via due autocarri, uno vuoto e l’altro con a bordo un miniescavatore, ma il primo è stato recuperato con il contestuale arresto di due uomini, un 39enne catanese e un 36enne siracusano, con precedenti per reati contro il patrimonio, accusati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (solo il 36enne) e rinchiusi in carcere in attesa della convalida del gip. Il terzo complice si è invece dileguato con l'altro autocarro con a bordo la piccola ruspa e di lui si sono perse al momento le tracce. Durante il furto è scattato l’allarme che ha attivato la videosorveglianza, consentendo al titolare di vedere alcuni sconosciuti all’interno dello stabilimento: così si è messo di corsa in macchina e li ha inseguiti sull’autostrada e dopo alcuni chilometri, all’altezza di Taormina, è riuscito a rintracciare l’autocarro vuoto che procedeva “scortato” posteriormente da un’autovettura bianca. L’imprenditore ha dato l’allarme al 112 e la chiamata è stata girata alla Polizia stradale di Catania, che ha predisposto diversi presìdi alle uscite di Giarre, Acireale e Catania.

Nel frattempo l’imprenditore faceva i conti con le manovre ostruzionistiche del conducente dell’auto, il 39enne, che cercava di impedire l’affiancamento e il sorpasso: alla vista della Polizia, però, ha imboccato l’uscita di Acireale ma è stato bloccato. Il conducente dell’autocarro ha tentato invece di raggiungere i caselli di San Gregorio ma è stato fermato.