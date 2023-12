Tempo di bilanci di fine 2023 a Messina. Basile: “Spero si capiscano gli sforzi. Il 2024? L'anno della via Don Blasco”

“Spero che i messinesi apprezzino lo sforzo che stiamo facendo per rendere la città più vivibile”. Così il sindaco Federico Basile, a margine della classica conferenza di fine anno con cui l’amministrazione, i singoli assessori e i vertici delle società partecipate fanno il punto su quanto fatto nel 2023 e gli auspici principali in vista del 2024. “Sarà certamente l’anno della via Don Blasco, stiamo lavorando a risolvere i nodi legati al porto di Tremestieri. Il Ponte? La città è pronta, si deve capire se qualcun altro lo è”.