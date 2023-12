Itala, danneggiano un'auto ma ci ripensano e inviano una busta con dentro 300 euro

L’atto vandalico commesso ad Itala Marina durante la “ Notte Bianca” ai danni di una autovettura posteggiata in un’area di parcheggio, che con un corpo contundente ha avuto frantumato il parabrezza, ha fatto registrare risvolti curiosi e del tutto inaspettati.

Nei giorni scorsi, infatti, un anonimo ha fatto pervenire al sindaco di Itala, Daniele Laudini una busta, nel cui interno vi erano custoditi 300 euro ed un biglietto con il quale si sollecitava il primo cittadino a farla recapitare al proprietario dell’auto rimasta danneggiata.

Nello stesso biglietto lo sconosciuto mittente chiedeva scusa al proprietario del mezzo preso di mira, precisando che la somma custodita nella busta era da considerare come un risarcimento al fine di riparare il danno riportato dalla vettura.

Come si può facilmente dedurre la somma fatta recapitare al proprietario dell’auto attenzionata da parte di questo sconosciuto, evidenzia che il danneggiamento sarebbe frutto di una possibile vendetta e lascia anche supporre che l’esecutore materiale dell’episodio nel portare a compimento la sua azione punitiva abbia sbagliato obiettivo ed erroneamente avrebbe danneggiato un’altra autovettura, il cui proprietario però non rientrava nelle sue mire.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina