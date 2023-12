Messina, si alza il sipario sui grandi eventi: ecco il programma e il piano viabile per piazza Duomo

Ad aprire il sipario sarà, stasera ai piedi di palazzo Zanca, in piazza Unione Europea, Dolcenera, con uno show inedito, una intervista-concerto, insieme ad una vecchia amicizia dell’ex sindaco De Luca, il critico Red Ronnie. Ma la location principale degli eventi musicali di questo Natale sarà, ancora una volta, piazza Duomo: Gabry Ponte sabato, i Pooh giovedì 28 (l’evento clou), il dj set di Capodanno la sera del 31, il Teatro del Fuoco giovedì 4 gennaio.

E proprio per gli eventi di piazza Duomo il Comune ha messo a punto un piano della viabilità che prevede due opzioni: quella che verrà adottata per il solo concerto dei Pooh, per il quale si prevede il maggior afflusso di persone (anche da altre province), sulla scorta di quanto avvenuto un anno fa quando in piazza si esibirono i Negramaro; e quella che, invece, varrà per gli altri eventi, ritenuti più gestibili dal punto di vista dell’ordine pubblico.

I provvedimenti viabili sono stati concordati in due tavoli tecnici, che si sono tenuti al Comune il 14 dicembre e in questura il 19 e sono stati messi nero su bianco in due ordinanze dal dirigente Pietro Certo.

Per il concerto dei Pooh, in particolare, viene istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 15 del 28 dicembre alle 2 del 29, e il divieto di transito dalle 18 del 28 dicembre alle 2 del 29 in queste strade: controviale sud di piazza Duomo, tra via Università e corso Cavour; via Università, tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; via Giacomo Venezian, tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; corso Cavour, tra le vie San Camilloe della Zecca, con interdizione della corsia riservata dello stesso corso Cavour in corrispondenza dell’incrocio con via Tommaso Cannizzaro; tutta l’area di piazza Antonello; lo spazio destinato alla fermata degli autobus in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; via Loggia dei Mercanti, tra via Colombo e corso Cavour; via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; via Consolato del Mare, tra via Argentieri e piazza Antonello; via Sant’Agostino, tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; via Cesare Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; via Primo Settembre, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi.

Verranno posizionate delle barriere antisfondamento (con bus o altri mezzi delle società partecipate) in corso Cavour, all’altezza degli incroci con le vie della Zecca e San Camillo, e in via Cesare Battisti, in corrispondenza degli incroci con le vie della Zecca e Garibaldi.

Per gli eventi del 23 e 31 dicembre e del 4 gennaio i divieti interesseranno le stesse strade, tranne piazza Antonello, via Consolato del Mare e via Sant’Agostino. Per tutti e quattro gli eventi, invece, sono previste della aree di sosta riservate ai pullman (con divieto per le auto private): in via Garibaldi, lato mare, tra via Primo Settembre e viale Boccetta; nel parcheggio del Cavalcavia; in via Orso Corbino (Zir), tra le vie Fermi e Bonsignore. Divieto di sosta e di transito in via Oratorio San Francesco, tra via XXIV Maggio e corso Cavour, per consentire la sosta solo ai ciclomotori e ai motocicli. Dovranno, infine, essere rimosse tutte le strutture che occupano il suolo nell’area pedonale di piazza Duomo (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, etc.).

La navetta per Castanea

Intanto Atm e Comune hanno deciso di istituire una navetta speciale per il presepe di Castanea: nella fascia oraria 16-21, dal terminal Cavallotti sarà attivata una corsa ogni ora e con la stessa frequenza i bus percorreranno il tragitto inverso.