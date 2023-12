Area Marina Protetta, ecco “Milazzo Fest”. Prevista l’inaugurazione della stanza del mare “Lab di Lory”

Le ex Casermette come luogo di aggregazione. Questo era uno degli obbiettivi del restyling operato la scorsa estate e che ha dato un volto nuovo e nuova utilità a quell’area della AMP. Un’area, quella delle ex Casermette, interamente recuperata per dare nuovo utilizzo agli spazi all’interno dell’AMP e far godere di un ulteriore scorcio di panorama. Parlando di eventi, il 23 dicembre inizierà il Milazzo Fest, una giornata interamente dedicata al mare e all’educazione ambientale. In questa occasione, sarà inaugurata “Il Lab di Lory”, una stanza del mare che porta il nome di Loredana Bucceri, impiegata del comune di Milazzo che aveva molto lavorato al progetto e che per un triste destino non è riuscita a vedere ultimato. Dalle 9.30 del 23 dicembre verrà avviata l’attività di educazione ambientale con conseguente esposizione dei prodotti tipici che saranno a fine giornata anche oggetto di degustazione. Seguirà alle 11 l’inaugurazione della Stanza del mare, e tutta una serie di attività ludiche e ricreative. Un assaggio della stanza del mare si era avuta in estate, quando l’Area Marina Protetta aveva organizzato due serate in cui attraverso la realtà aumentata è stato possibile ammirare i fondali dell’AMP Capo Milazzo, scoprendo un mondo fatto di coralli e tante specie di pesce, vivendo il mare come se ci si trovasse immersi nelle cristalline acque di Capo Milazzo. Il progetto “Lab di Lory” è stato curato da AMP e Interreg Italia-Malta Corallo, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.