Taormina, Denise sta bene ed è tornata a casa: era a Giarre insieme a un ragazzo

Alcuni amici lo avevano sussurrato già nelle ore successive alla denuncia di scomparsa: «È scappata volontariamente con un ragazzo, è stata vista in una casa abbandonata a Giarre». E proprio nella città etnea è stata rintracciata nella tarda serata di giovedì, permettendo così di chiudere il caso e fermare le ricerche. Denise D’Arrò, la 17enne di Taormina di cui si erano perse le tracce la sera del 2 maggio, sta bene ed è tornata a casa. I carabinieri della Compagnia di Taormina, ai comandi del capitano Alfio Polisano, l’hanno ritrovata in una casa di campagna insieme al giovane (maggiorenne), dopo averla individuata non senza difficoltà in una zona lontana dal centro abitato, grazie alle indagini tecniche condotte nelle ore precedenti e alle visione di alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza che avevano inquadrato l’autovettura sulla quale si era allontanata.

Per una settimana era rimasta in quella dimora di fortuna, insieme al suo cane, un jack russell, senza dare notizie: poi giovedì sera, poco prima delle 23, la giovane ha pubblicato sul suo account Instagram una storia nella quale annunciava di stare bene e ringraziava chiunque si fosse preoccupato per lei. L’aver riacceso il cellulare avrebbe dunque consentito di localizzarla facilmente.