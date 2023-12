Rassegna stampa 20-12-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il Ponte dello Stretto e delle opposte visioni

Messina, lavori in centro. L’intreccio tra Foresta Me e i progetti Amam, nodo da risolvere

Messina, lo scambio di auguri con i dirigenti scolastici: «Soluzioni, non disagi»

Messina, il gip sull’arresto del professore dello Jaci: «Era emersa la natura ambigua del rapporto…»

Il report sul gioco d’azzardo online. A Messina si spendono quasi 4mila euro a testa

Barcellona piange per Ambra: quella tragedia consumata in un attimo e senza testimoni

S. Teresa di Riva, prime demolizioni sul Ponte Agrò: i lavori dureranno fino al 2025