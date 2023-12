Tragedia a Barcellona, resta fuori di casa. Prova a rientrare ma precipita nel lucernario. Muore mamma di 24 anni

Tragedia a Barcellona, dove una ragazza di 24 anni è morta dopo essere precipitata in un pozzo luce in una palazzina di via Benedetto Croce. La ragazza, Ambra Seferi, albanese di origine, è rimasta fuori di casa improvvisamente (probabilmente la porta si è chiusa mentre si stava recando in terrazza) e visto che nell'abitazione erano rimasti il figlio di 18 mesi e un'altra bimba di due anni, figlia di un'amica, ha provato a rientrare attraverso il pozzo luce. Ma la donna ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto. Subito soccorsa, è stata rianimata e portata all'ospedale di Milazzo dove però è morta poco dopo l'arrivo. La ragazza era in Italia da due anni.