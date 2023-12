Monforte San Giorgio, i due vergognosi atti vandalici: il sindaco Pinizzotto sporge denuncia

Dopo i due atti vandalici che si sono susseguiti a Monforte San Giorgio, in un paio di giorni, il sindaco Antonio Pinizzotto ha detto “basta” e nella mattinata di ieri ha sporto denuncia ai carabinieri, contro ignoti. «Non bisogna consentire di andare oltre questi gesti – ha detto –. I due episodi potrebbero essere il preambolo di comportamenti ancora più gravi». Il primo cittadino ha formalizzato denuncia sia per il danneggiamento al presepe, allestito nell’area esterna di sua proprietà, che per la targa di Piano Rosario dedicata agli internati militari italiani, la cui colonnina è stata ferocemente colpita. «In questo caso è un gesto altrettanto sgradevole, contro un’immagine che ha un significato importante, così come il presepe – ha aggiunto Pinizzotto –. Sono convinto che si tratti di comportamenti riconducibili a disagi sociali manifestati in malo modo. È giusto che si risalga ai responsabili. Saranno quindi svolte le dovute indagini».

La targa era stata donata dall’Associazione nazionale ex internati (Anei) e collocata lo scorso ottobre nella piazza di Piano Rosario, dove tra l’altro è già presente il monumento ai Caduti. Per il sindaco, alla base di questi atti vandalici potrebbe esserci una sorta di ribellione alle Istituzioni. Seppur di lieve entità, colpire prima la Natività e, a distanza di qualche giorno, la targa commemorativa, ha un valore simbolico di rilievo. «La comunità è scossa e non possiamo accettare questi avvenimenti che turbano la quiete di un paese comunque tranquillo», ha aggiunto Pinizzotto. Non può essere ad oggi esclusa alcuna causa, come nemmeno la probabile correlazione tra i due episodi all’azione politica del primo cittadino.

