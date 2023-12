S. Teresa di Riva, una bomba ecologica ad alto rischio nell’area destinata al Polifunzionale

Una vergogna che si tenta di nascondere, una discarica abusiva a cielo aperto con annesso cimitero delle auto abbandonate.

L’area del Polifunzionale di S. Teresa di Riva, struttura comunale mai completata e rimasta uno scheletro da circa trent’anni, continua ad essere terra di nessuno.

Se l’immobile vanta il triste primato di essere stato inserito nell’Anagrafe regionale delle opere incompiute, con un importo di 5.000.000 di euro necessario per completarlo, il perimetro circostante non è in condizioni migliori. Sul terreno si trovano scarti e materiale di ogni genere e tra l’immobile e il muro di contenimento, in pessime condizioni strutturali, sono accumulati rifiuti, ammassi di legname e ramaglie, vecchie imbarcazioni e perfino un’altalena per disabili, sommersa dalle erbacce e dalla spazzatura, che riempie anche vecchi cassonetti stradali.

Nei giorni scorsi l’area è stata spianata, non si sa da chi, per consentire il posizionamento di un carro allegorico e di un autocarro, probabilmente in vista della prossima edizione del Carnevale dello Jonio, e sono stati creati ulteriori ammassi di rifiuti.

