Messina: Ministero, Comune, Regione e Autorità di sistema pronti a versare i 43 milioni necessari per completare il porto di Tremestieri

Potrebbe essere ad una svolta la dedicata vicenda del finanziamento aggiuntivo per la realizzazione del porto di Tremestieri. Questa mattina si è svolta una conferenza a cui hanno partecipato i rappresentanti della autorità di sistema portuale dello stretto, la Regione, il Comune di Messina stazione appaltante, e il ministero dei trasporti. Come è noto, l’appalto per la realizzazione del grande approdo a sud è bloccata da tempo anche perché mancano all’appello oltre 43 milioni di euro necessari per l’aggiornamento dei costi dei lavori. In questi mesi gli enti hanno lavorato per cercare di recuperare questi fondi e hanno trovato una convergenza che però dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Secondo indiscrezioni il ministero sarebbe pronto a versare 7 milioni di euro, altri 15 verrebbero dall’autorità di sistema mentre la regione potrebbe impegnarsi per i restanti 22 ma occorrerà che Palermo decida di utilizzare una parte di residui degli investimenti dell’ultimo piano dei fondi di sviluppo e coesione proprio per la realizzazione del porto di punto ed è da questo nullaosta che dipende la ripresa più o meno immediata dei lavori del porto.