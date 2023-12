Messina, Waterfront e crociere: a gennaio si parte. Parla il commissario dell’Autorità di Sistema Antonio Ranieri

Dalla Fiera, la watefront, dal terminal crocieristico al nuovo porto di Tremestieri. Sotto l’albero dell’Autorità di sistema tanti “regali” da far scartare alla città. Per scartarli occorrerà aspettare gennaio, ma ne varrà la pena. Dopo i quattro anni a guida Mario Mega, quando questo valore aggiunto è stato seminato, adesso spetta al commissario, il contrammiraglio Antonio Ranieri, tirare le fila e mettere a terra il lavoro. È in città da una ventina di giorni. Troppo poco per essere a pieno addentro alle dinamiche di un ente così importante, ma sufficienti, per un uomo dello Stretto per rendersi conto che, qualunque sia la durata del suo mandato, i prossimi saranno mesi cruciali.

«Sono di Reggio Calabria, vivo a Villa San Giovanni e ho studiato all’Università di Messina. Non c’era estate in cui con i miei amici non venivano alla Fiera – dice con orgoglio il contrammiraglio chiamato a traghettare l’Authority verso una nuova presidenza e prima una riforma che potrebbe riscrivere le regole del gioco –. Il territorio dello Stretto, quello siciliano e quello calabrese, vive attorno ai porti. Ecco perchè il ruolo dell’Autorità è così centrale anche in termini “urbanistici”». Di recente l’Eurostat ha confermato che Messina e Reggio Calabria sono il primo e secondo porto d’Europa per passeggeri. Messina è il settimo d’Italia per crocerismo e nella top 20 continentale. «I turisti sono una ricchezza per il valore aggiunto che riversano in città e in provincia, il transito è una necessità che però fa anch’essa reddito per tante famiglie». Sul Ponte il commissario Ranieri parla di «un’attività che pare avviata, ma che non rivoluzionerà il traffico locale, nel senso che è facile che reggini e messinesi continueranno ad usare il mare per spostarsi».

