Messina, una palestra per il “Bisazza”: disco verde all’appalto

La Città metropolitana di Messina sembra aver imboccato la strada giusta per poter tagliare nel più breve tempo il traguardo della nuova palestra a beneficio dell’Istituto Bisazza. La IV Direzione “Edilizia metropolitana e istruzione” ha acceso il semaforo verde sulla procedura di gara relativa all’affidamento lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso. Sul piatto ci sono 1.953.284,09 euro, importo finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei quali 1.621.443,82 per lavori e importo a base d’asta di 1.384.444,62 euro. Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giacomo Russo, mentre la durata dei lavori è di 460 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi.

La scuola superiore con sede all’Annunziata ospita un migliaio di studenti che non hanno mai avuto una palestra. Ma la lunga attesa finirà tra alcuni mesi, grazie alle risorse della Next Generation Eu. Dal rendering prodotto dagli uffici dell’ex Provincia regionale si evince che la struttura di prossima costruzione godrà di spazi ampi e luminosi, con molte sezioni in vetro. Sorgerà in un’area limitrofa alla scuola, e sempre nell’ambito del plesso. «Il progetto si pone l’obiettivo del miglioramento, completamento e potenziamento dell’infrastruttura scolastica esistente mediante realizzazione di un nuovo corpo da adibirsi a palestra – si legge nella relazione tecnica –. Nella predisposizione del progetto per la sua costruzione si è pertanto tenuto conto dell’esigenza di soddisfacimento dei bisogni connessi alla carenza qualitativa del manufatto scolastico, privilegiando un intervento atto a rendere uno sviluppo urbano sostenibile.