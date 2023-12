Messina, un giro di truffe ai danni dell’Inps: udienza preliminare per 13 imputati

Una serie di raggiri, tra consumati e tentati, ai danni dell’Inps, saranno al centro dell’udienza preliminare, fissata dalla gip Tiziana Leanza. Si terrà il prossimo 18 gennaio, alle 9.30, a Palazzo Piacentini, dopo la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero Giuseppe Adornato.

Sotto la lente d’ingrandimento indebite percezioni di denaro, per oltre sessantamila euro, che vedono coinvolti tredici imputati, gravitanti nella società Generalfin srl. Si tratta di Giovanni Denaro, 49 anni, di Messina; Giovanni Otera, 62 anni, di Milazzo; Antonio De Pasquale, 54 anni, di Spadafora; Antonino Marino, 64 anni, reggino di Calanna; Salvatore La Macchia, 26 anni, di Milazzo; Salvatore Coppolino, 51 anni, originario di Santa Lucia del Mela; Fabio Greco, 48 anni, di Messina; Gaetano Rinaldi, 59 anni, nato a Messina; Santi Lembo, 65 anni, di San Piero Patti; Salvatore Genovese, 52 anni, di Spadafora; Francesco Marco Catarozzo, milanese di 32 anni; Antonino Giovanni Sciotto, 43 anni, nato a Rometta; Mirko Giunta, 30 anni, di Messina. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Fabio Eugenio Santopietro, Alfio Chifarisi, Pietro Pollicino, Antonella Russo, Anna Aversa, Giuseppe Trischitta, Teresa Blanca, Diego Pace, Pietro Venuti, Antonino Aliberti, Piera Basile e Andrea Florio. Due i capi d'imputazione: uno di truffa, continuata e in concorso, addebitata a Denaro, con Otera, De Pasquale, Marino, La Macchia, Coppolino, Greco e Rinaldi, in quanto «con l’artificio di assumerli fittiziamente alle dipendenze della società Generalfin srl», di cui Denaro «era amministratore unico, inducendo in errore l’Inps» in relazione «all'avvenuto avviamento al lavoro», avrebbe procurato loro un «ingiusto profitto del conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ovvero somme a titolo di prestazioni previdenziali con danno all’Inps».

