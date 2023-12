Messina, traffico in tilt e centro paralizzato: la mobilità diventa... insostenibile

Dovevano essere i giorni della mobilità sostenibile, sono diventati quelli della viabilità... insostenibile. Quella di ieri è stata una giornata da incubo in centro, apice di un periodo già piuttosto complicato per una serie di fattori che si sono sommati tra loro. Via Garibaldi, via Primo Settembre, via del Vespro, via Tommaso Cannizzaro, più a valle via La Farina, oltre alle varie traverse e traversine: queste le strade nelle quali, ieri, il traffico è andato letteralmente in tilt, mandando su tutte le furie automobilisti e commercianti. La causa di tutto ciò (o meglio, la causa principale, che si aggiunge ad una serie di concause), l’evento clou della kermesse NewMobility Messina, organizzata da Comune e Atm e presentata due giorni fa a Palazzo Zanca con ospiti, tra gli altri, l’inviato di “Striscia la notizia”, Jimmy Ghione, e l’attrice di “Mare fuori”, Giovanna Sannino.

Oggi pomeriggio una porzione del centro si trasformerà in un vero e proprio circuito cittadino, nel quale si terrà una corsa-esibizione: tra i piloti ci saranno pure i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Federico Basile e Giusy Caminiti. Già ieri hanno fatto la loro comparsa transenne e i classici new jersey bianco-rossi a delimitare la pista. Peccato, però, che quella pista ha, di fatto, tagliato la città in due.

Fino a mezzogiorno di domani, infatti, vigerà il divieto di transito nel tratto del viale San Martino compreso tra le vie del Vespro e Tommaso Cannizzaro, nei tratti di via Cannizzaro compresi tra viale San Martino e via Garibaldi e tra via Ugo Bassi e viale San Martino, nella porzione di via Giordano Bruno compresa tra le vie del Vespro e Cannizzaro, nella parte lato mare della carreggiata ovest di via Garibaldi (direzione nord-sud) in corrispondenza dell’incrocio con via Cannizzaro, con le corsie per la svolta a sinistra nella stessa via Cannizzaro, consentendo il transito nella parte lato monte per l’immissione in via dei Mille e la svolta a destra, verso monte.

