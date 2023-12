Eolie in lutto per Francesca Simone: stimatissima farmacista di Stromboli, Panarea e Filicudi

Si è spenta la dottoressa Francesca Simone, farmacista delle isole di Stromboli, Panarea e Filicudi. Una figura di riferimento alle Eolie, conosciuta e apprezzata da tutti per il suo impegno nel mantenere attive le tre farmacie isolane e per la sua umanità.

Spesso la dottoressa Simone era costretta a sostituire i medici in emergenza quando in inverno sulle piccole isole si restava isolati e non vi erano medici pronti ad intervenire.

Tra non poche difficoltà riusciva a far recapitare i farmaci da un’isola all’altra, spesso anche rimettendoci economicamente.

La notizia della sua dipartita, che ha scosso gli isolani, è arrivata quasi in concomitanza dell’esplosione dello Stromboli di giovedì pomeriggio; quasi un segno anche quello per alcuni.

La delegata municipale di Stromboli, Carolina Barnao la ricorda così: «Quando si pensa a Francesca Simone scappa sempre un sorriso… Anche adesso, tra le lacrime che scendono senza chiedere il permesso. Conosceva tutte le nostre fragilità, le debolezze, le preoccupazioni e sempre, quando entravo in farmacia con il cuore in gola, la paura e l’ansia, lei riusciva a farmi ridere e ad alleggerire tutti i pesi del mio cuore. Io non so come facesse, non so se ne fosse consapevole ma, tra tutte le medicine che vendeva, lei stessa era la cura migliore!”. Decine e decine i messaggi di cordoglio.

I funerali si svolgeranno oggi a Milazzo nella chiesa del Sacro Cuore.