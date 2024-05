Messina, il presidente Sciotto e Modica insieme a Barcellona. Con loro anche... Bonina

La proprietà del Messina deve decidere se confermare gli uomini che, comunque, hanno consentito alla squadra di vivere un campionato tranquillo e sopra le aspettave oppure se optare per la rivoluzione con tutto ciò che ne conseguirebbe, in pratica rifare tutto daccapo e gettare alle ortiche il lavoro svolto nel torneo appena concluso. Nei giorni scorsi il presidente Pietro Sciotto ha incontrato più di una volta l'allenatore Giacomo Modica lontano dalla città e, quindi, da occhi indiscreti, non così lontano, però, visto che i due sono stati immortalati in un ritrovo di Spadafora e ieri sono stati visti insieme al d'Alcontres per la gara dell'Igea Virtus. Tra i due anche il presidente Immacolato Bonina, che ha scherzato a lungo con Modica. L'imprenditore barcellonese in questa stagione è stato vicino al Messina con accordi commerciali. Bonina era con Sciotto anche a Catania, possibile un ingresso con un ruolo in società?