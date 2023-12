Taormina, con Cromie 2024 ad Oncologia i pazienti diventano artisti

L’arte come terapia, per andare oltre le cure e far vivere l’esperienza ospedaliera con il sorriso. Nel reparto di Oncologia medica del “San Vincenzo” di Taormina i pazienti si sono trasformati in artisti grazie al progetto promosso dall’associazione “Salus D’Agostino” e l’ospedale è divenuto anche set fotografico per la realizzazione del calendario “Cromie-Oltre le parole i colori”, con un percorso artistico-fotografico per la cura del cuore e del corpo.

Un’idea sviluppata con l’artista Giovanni Castro e la fotografa Ursula Costa, che ha ritratto i pazienti impegnati nella pittura dando vita alle immagini impresse sul calendario, messo in vendita per raccogliere fondi che l’associazione utilizzerà per continuare a portare avanti una delle sue mission: il trasporto gratuito in ospedale delle persone malate di cancro.

«Il calendario è un mezzo per raggiungere i nostri obiettivi - spiega Graziella Paino, presidente di “Salus D’Agostino” - ma soprattutto un’immagine di momenti vissuti con i pazienti nel loro ambiente di cura con colori, scatti, immagini, sorrisi e condivisioni. Con i fondi raccolti acquisteremo “La navetta del sorriso”, un mezzo da nove posti in sostituzione di quello che abbiamo da nove anni ormai vetusto, per condurre al “San Vincenzo” di Taormina persone da zona Tirrenica, Nebrodi, Isole Eolie, pazienti con difficoltà economiche e di mobilità. Noi non riceviamo finanziamenti - ricorda - ma viviamo di donazioni e grazie al 5 per mille».

