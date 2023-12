Messina, assunzioni e concorsi al Comune slittano a gennaio. Basile: "Troppe richieste alla Cosfel"

Saltano le assunzioni e i concorsi di fine anno a Palazzo Zanca. Tutto slitta a gennaio 2024, il sindaco Federico Basile a margine dell’incontro con la Stampa per gli auguri natalizi ha comunicato ai giornalisti che la procedura di autorizzazione che il ministero dell’Interno, attraverso la commissione economico finanziaria enti locali (Cosfel) avrebbe dovuto dare ieri, in realtà non è arrivata.

Ha detto che la “pratica" di Messina non è stata analizzata così come quelle di qualche altro comune probabilmente per la gran mole di richieste arrivate. Il sindaco ha sottolineato che Messina ha inviato tutta la documentazione nei tempi utili, ma ha anche voluto smorzare ogni preoccupazione dicendo che ci sarà una nuova seduta a gennaio e che in questa potrà essere esaminato il fascicolo del Comune di Messina e quindi autorizzate sia le assunzioni dei 341 nuovi dipendenti sia l’avvio del concorso per esempio dei 100 Vigili Urbani.