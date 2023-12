Valle del Mela, un passo verso le bonifiche

Bonifiche nelle aree Sin, ormai si va avanti per step. E dopo il via libera per il fondo Cutroneo a Milazzo, la Regione ha completato la caratterizzazione relativa anche alle aree di Malapezza a Giammoro, frazione industriale di Pace del Mela, inviandola al Ministero per le approvazioni. Non appena arriverà il riscontro sarà possibile sottoscrivere i contratti di affidamento agli operatori economici aggiudicatari. Una volta superata anche questa fase scatteranno gli interventi che - per quel che concerne il comprensorio tirrenico - sono relativi alla «caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili» (spesa 100.000 euro), «l’esecuzione della caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera e degli arenili inclusi nella perimetrazione» (1. 450.000 euro); la «caratterizzazione dell’area marino-costiera e degli arenili inclusi nella perimetrazione del Sin in funzione dei necessari interventi di bonifica» (200.000 euro), la «caratterizzazione dei terminali dei torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto» (550.000 euro).

