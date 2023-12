Rifiuti, in 15 comuni nebroidei della Città metropolitana di Messina si paga quanto si produce

L’obiettivo è di primaria importanza, visto che riguarda il tema della tutela dell’ambiente. E lo è ancor di più alla luce del coinvolgimento di una vasta area in un progetto rivolto a più enti locali. Pubblicato il bando di gara dell’“Affidamento dell’appalto per la fornitura di un sistema informativo integrato per la gestione della tariffazione puntuale dei rifiuti e dei relativi servizi per i 15 comuni appartenenti all’ecodistretto 1 della Srr Messina Provincia scpa”. Riguarda, nello specifico, le realtà di Alcara Li Fusi, Castell’Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Naso, Raccuja, San Marco d’Alunzio, San Teodoro e Ucria.

La stazione appaltante è la Srr Messina Provincia mentre l’amministrazione aggiudicatrice la Centrale unica di committenza (Cuc) Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000. La procedura si svolge attraverso piattaforma telematica della stessa Cuc. La durata dell’appalto è di un anno, l’importo a base di gara di 638.792,38 euro e il criterio premiato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il termine ultimo fissato per il 30 dicembre prossimo, con aperture delle buste il 2 gennaio. Il servizio in questione sarà erogato grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzato a ottimizzare il ciclo dei rifiuti.

