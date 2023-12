Rassegna stampa 14-12-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, il nuovo comandante della polizia municipale: «Ho visto pochi vigili in strada»

Ateneo di Messina, la rettrice Spatari inizia il mandato. Ora si cerca la quadra sui prorettori

Messina, il sequestro di navi a Caronte&Tourist: la Cassazione rigetta il primo ricorso

Massaggi con “regalino” in centri estetici cinesi di Messina, inflitte tre condanne

Rifiuti, in 15 comuni nebroidei della Città metropolitana di Messina si paga quanto si produce

Valle del Mela, un passo verso le bonifiche

Taormina, dopo l’uscita del Comune da TaoArte De Luca propone un’altra fondazione

Santa Lucia resta in preda allo stupore: Sciotto esortato da tutti a continuare

Asili senza alimenti a Barcellona, la società non sospenderà le forniture

Brolo, oggi i funerali di Carmelo Masi: proclamato il lutto cittadino