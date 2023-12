Messina, il sequestro di navi a Caronte&Tourist: la Cassazione rigetta il primo ricorso

Il primo ricorso la Cassazione l’ha rigettato. Ma c’è ancora da discutere, sempre a Roma, quello per “abnormità del provvedimento”. Intanto venerdì prosegue l’udienza preliminare davanti alla gup Monia De Francesco.

Ci sono ancora in corso più fronti giudiziari per il maxi sequestro che questa estate ha colpito la società di navigazione Caronte&Tourist Isole Minori, mandando praticamente in tilt l’intero quadro dei trasporti marittimi regionali verso tutte le isole siciliane. Un sequestro per equivalente che è frutto dell’inchiesta della Procura in cui si ipotizzano tra l’altro la truffa e la frode in pubbliche forniture, con al centro l’appalto per la gara regionale da 44 milioni del 2016 per le rotte con le isole minori.

Il più recente è la decisione della seconda sezione penale della Cassazione che in relazione al maxi sequestro ha rigettato il ricorso tecnico delle difese sui suoi presupposti e sulla sussistenza dei reati contestati, elementi decisi in prima istanza dal gip e poi confermati dai giudici del Riesame, ma che il pool dei difensori contestava anche per le modalità operative del sequestro e per il cosiddetto periculm in mora.

