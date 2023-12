Brolo, oggi i funerali di Carmelo Masi: proclamato il lutto cittadino

Lutto cittadino proclamato per questo pomeriggio a Brolo durante la celebrazione dei funerali del 60enne Carmelo Masi, vittima del terribile incidente stradale di giovedì scorso sulla strada statale 113, a Capo d’Orlando.

Le esequie saranno celebrate oggi con inizio alle 15.30 ed il sindaco del centro tirrenico Giuseppe Laccoto, interpretando il sentimento di dolore dell’intera comunità, ha disposto in concomitanza con la funzione religiosa, e fino alle 17, la chiusura degli uffici comunali e di tutti gli esercizi commerciali sul territorio locale, con il divieto di svolgimento di qualunque tipo di attività ludica o ricreativa.

La salma del sessantenne giungerà direttamente nella Chiesa Madre di Maria Santissima Annunziata dall’ospedale “Papardo” di Messina dove, nel pomeriggio di martedì scorso, è stata svolta l’autopsia disposta nell’àmbito dell’indagine sull’incidente mortale avviata dalla Procura della Repubblica di Patti.

Il fascicolo, come scritto nei giorni scorsi dalla “Gazzetta del Sud”, vede ascritta l’imputazione provvisoria di omicidio stradale a carico del 39enne tunisino conducente del tir il cui rimorchio ha centrato l’Audi “A1” a bordo della quale viaggiavano Carmelo Masi e la moglie.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina