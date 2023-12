Patti, piace l’idea del mercato in centro: l’esperimento diventa definitivo

La fase sperimentale può dirsi conclusa. Il trasferimento del mercato settimanale da contrada Case Nuove Russo alle aree del centro cittadino non sarà più a carattere “transitorio”, bensì “definitivo”.

È quanto ratificato all’unanimità dal consiglio comunale su proposta dell’Esecutivo attraverso una modifica al regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche.

A circa un anno dall’avvio del trasferimento sperimentale, i vertici comunali, con in testa l’assessore Salvatore Sidoti, hanno quindi deciso di confermare la nuova ubicazione del mercato settimanale del sabato nelle principali vie e piazze del centro urbano e del centro storico, «considerato – si legge nella proposta di deliberazione sottoposta al vaglio del consiglio comunale – che la sperimentazione si è completata con esito ampiamente positivo».

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Sidoti, vero promotore, assieme alla vicesindaca Eliana Raffa e all’assessore Daniele Greco, ad un’iniziativa su cui la politica locale si è arrovellata ciclicamente per più di due decenni senza mai avere il coraggio di tramutarla in atto concreto.

