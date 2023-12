Messina, un bel regalo di Natale per gli alunni di Badiazza: la nuova palestra

Santa Claus arriverà in anticipo per gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Mauro” di Badiazza. Lo farà portando un regalo desiderato da almeno dodici anni. Da oggi, ritornerà finalmente agibile la palestra dell'istituto scolastico di via Torrente S. Andrea appartenente al Comprensivo Villa Lina. L'impianto verrà riaperto agli alunni e alunne della scuola, stamattina alle nove. Sarà un evento straordinario per tutti. Dopo la cerimonia inaugurale organizzata dalla dirigente scolastica, Maria Concetta D'Amico, la palestra sarà immediatamente accessibile alle classi per svolgere l'educazione motoria. Lo spazio sportivo era stato chiuso per problemi di agibilità e sicurezza già prima del dimensionamento del 2012. Completamente rimessa a nuovo con arredi e attrezzature moderne, rappresenterà un fiore all'occhiello.

