Messina, Basile chiede un voto lampo per salvare i concorsi per nuovi dipendenti e vigili

La campanella suonerà di buon’ora. Un consiglio comunale alle nove di mattina è cosa rara a Palazzo Zanca e sarà uno degli appuntamenti chiave della politica del mese di dicembre.

La convocazione straordinaria tratterà il “Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022”, il “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 e l’approvazione piano di rientro e infine il “Bilancio consolidato 2022”. Tre documenti contabili di straordinaria importanza (con il previsionale sono l’architrave delle attività comunali) e che l’Aula, secondo i desiderata dell’Amministrazione Basile, dovrebbe approvare a stretto giro.

Sindaco Basile, perché avete chiesto all’Aula un’approvazione rapida?

«Perché entro giovedì il nostro Comune deve inviare la documentazione alla Cosfel del Ministero dell’Interno, per ottenere il nulla osta avviare vecchi e nuovi concorsi a Palazzo Zanca. Avremmo dunque solo due giorni di tempo per completare il percorso e inviare tutto prima della loro ultima riunione dell’anno».

Ancora una volta una proposta di delibera ”spalle al muro” per il consiglio. Si attende delle polemiche?

«Mi aspetto il dibattito ma non resistenza. Si potrebbe chiudere già oggi. Per quanto riguarda il bilancio consuntivo e il rientro, i consiglieri lo hanno da 20 giorni ed è stato sviscerato in commissione. Per il bilancio consolidato, invece, ieri è arrivata l’approvazione in commissione ma ricordo che è solo la somma dei documenti contabili del Comune e delle sue partecipate. È una relazione che fa la fotografia del gruppo pubblico. Non è nemmeno possibile emendarlo. Non credo che il Consiglio sia spalle al muro, anche perché la richiesta di rinuncia ai termini per l’esame del consuntivo non è stata accettata da tutti (hanno detto sì la maggioranza politica e FdI, ndc) ed è stato il commissario ad acta a calendarizzarla oltre il ventesimo giorno dalla presentazione».

