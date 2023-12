Messina, concorsi e stabilizzazione dei vigili "in salvo": approvato il Bilancio consuntivo

Il Bilancio consuntivo del 2022 è stato approvato in tarda mattinata a Palazzo Zanca. Una fotografia delle attività del Comune che oramai risale a un anno fa ma che era un passaggio necessario per poter avere il via libera da parte del ministero dell’Interno per le assunzioni a stretto giro di 341 nuovi dipendenti, la stabilizzazione di 46 agenti di polizia municipale e in più garantirà che altri 100 vigili urbani potranno arrivare nel corso del 2024. Sull'esito finale a favore ha pesato il voto favorevole di Ora Sicilia e anche l’astensione di Fratelli d’Italia: hanno chiesto che sulle tariffe per i servizi a domanda individuale possa esserci una riduzione in vista dei quelle dell’anno prossimo, in primis per le mense scolastiche. L’esito finale del primo voto di oggi è stato di 18 favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti

Concluse in rapida successione anche le ultime due votazioni. Infatti il Consiglio Comunale, intorno alle 14:30, ha valutato positivamente sia il Piano di copertura del maggiore disavanzo prodotto sia il Bilancio consolidato che unisce i documenti contabili del Comune e di tutte le partecipate. A questo punto non ci sono più ostacoli per la presentazione di tutta la documentazione necessaria e far sì che il ministero degli Interni possa approvare il Piano assunzionale del 2023 e anche quello del 2024. La prima parte di questi contratti potrà essere firmata già entro il 31 dicembre.